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На оккупированной территории пострелялись кадыровцы с дагестанцами – ЦНС

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 августа 2023, 16:12
На оккупированной территории пострелялись кадыровцы с дагестанцами – ЦНС
иллюстративное фото ЦНС

Во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области произошел конфликт между подразделениями российской армии.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: По информации от подполья, в субботу 12 августа в поселок Михайловка, Васильевского района прибыли российские пропагандисты для съемки сюжета о "большом вкладе" чиновника из числа кадыровцев в развитие оккупированных территорий.

Около 20:00 того дня, в районе Центрального парка поселка состоялась словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения российских оккупационных войск.

Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия.

В ходе схватки одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные раны, несовместимые с жизнью. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия.

В ходе боя, успех имели дагестанцы, отмечают в ЦНС.

По данным подполья, с обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых - более 40.

Командир кадыровского подразделения (вероятно в звании полковника), в качестве наказания, отправлен на передовые позиции.

Темы: оккупациявойна
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