Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На оккупированной территории пострелялись кадыровцы с дагестанцами – ЦНС

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 августа 2023, 16:12
На оккупированной территории пострелялись кадыровцы с дагестанцами – ЦНС
иллюстративное фото ЦНС

Во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области произошел конфликт между подразделениями российской армии.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: По информации от подполья, в субботу 12 августа в поселок Михайловка, Васильевского района прибыли российские пропагандисты для съемки сюжета о "большом вкладе" чиновника из числа кадыровцев в развитие оккупированных территорий.

Около 20:00 того дня, в районе Центрального парка поселка состоялась словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения российских оккупационных войск.

Реклама:

Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия.

В ходе схватки одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные раны, несовместимые с жизнью. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия.

В ходе боя, успех имели дагестанцы, отмечают в ЦНС.

ВИДЕО ДНЯ

По данным подполья, с обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых - более 40.

Командир кадыровского подразделения (вероятно в звании полковника), в качестве наказания, отправлен на передовые позиции.

Темы: оккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
оккупация
Во временно оккупированной Юрьевке был прилет в лагерь оккупантов − Андрющенко
Данилов: Цель Кремля – превращение ВОТ во всероссийскую мусорную свалку
Партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе - Андрющенко
Последние новости
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
Все новости...
Реклама: