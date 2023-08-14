Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр

Євген КізіловПонеділок, 14 серпня 2023, 16:40
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
фото ЗСУ

Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках українські війська змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Зараз на сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої".

Деталі: За словами Маляр, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Росія постійно атакує. Українські війська відбивають атаки.

Реклама:

На Куп’янському напрямку армія РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в українській обороні.

На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурмові дії з метою витіснення українських військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни намагаються зупинити просування українських військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

Заступниця голови Міноборони повідомила також, що за тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 кв. км і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 кв. км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках Росія намагається наступати з метою встановлення повного контролю над Мар’їнкою та оточення Авдіївки.

Пряма мова: "Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої.  Ситуація там напружена і складна.

Крім того, ворог постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського".

Теми: війнаДонбасконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
війна
Генштаб розповів про контрнаступ і активність росіян
Український солдат розповів, як вагнерівці ампутували йому обидві руки, не наклавши швів
Підійшов до справи з гумором: військовий обіцяє подарувати пеньюар за донати на підрозділ
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: