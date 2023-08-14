Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр

Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках українські війська змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Зараз на сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої".

Деталі: За словами Маляр, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Росія постійно атакує. Українські війська відбивають атаки.

На Куп’янському напрямку армія РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в українській обороні.

На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурмові дії з метою витіснення українських військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої.

Росіяни намагаються зупинити просування українських військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

Заступниця голови Міноборони повідомила також, що за тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 кв. км і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 кв. км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках Росія намагається наступати з метою встановлення повного контролю над Мар’їнкою та оточення Авдіївки.

Пряма мова: "Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена і складна.

Крім того, ворог постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського".