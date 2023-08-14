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Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр

Евгений КизиловПонедельник, 14 августа 2023, 16:40
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
фото вСУ

После активизации российских войск на Купянском и Лиманском направлениях украинские войска смогли не допустить продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Сейчас на востоке фиксируется определенное уменьшение количества обстрелов и использованных врагом боеприпасов, но это не значит, что враг отступил от своих планов. Враг сейчас перегруппировывается и пытается восстановить утраченные способности. Продолжаются бои".

Детали: По словам Маляр, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сложная. Россия постоянно атакует. Украинские войска отражают атаки.

На Купянском направлении армия РФ наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, осуществляет поиск слабых мест в украинской обороне.

На Лиманском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия с целью вытеснения украинских войск в районе Серебрянского леса Донецкой области, но безуспешно.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои.

Россияне пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещеевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.

Заместитель главы Минобороны сообщила также, что за прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв. км и в целом освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв. км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях Россия пытается наступать с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки.

Прямая речь: "Наши защитники не дают врагу реализовать планы, но это очень непросто. Продолжаются горячие бои.  Ситуация там напряженная и сложная.

Кроме того, враг постоянно делает безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского".

Темы: войнаДонбассконтрнаступление
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