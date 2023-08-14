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США дають Україні додаткову зброю на $200 мільйонів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 17:58
США дають Україні додаткову зброю на $200 мільйонів
фото: twitter ЄП

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що новий пакет військової допомоги Україні надається за механізмом Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю з американських запасів.

До пакета увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування, уточнив Блінкен.

У Пентагоні уточнили, що до нового пакета допомоги увійшли:

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  • додаткові боєприпаси для систем Patriot HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, а також 120-мм танкові боєприпаси;
  • ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та інші;
  • 37 тактичних транспортних засобів для перевезення обладнання, 58 причепів для водної техніки;
  • понад 12 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
  • обладнання й системи для розмінування, снаряди для розчищення перешкод і запчастини для ремонту техніки.

Держсекретар США додав, що військова підтримка України триватиме доти, доки Росія не припинить війну, забравши війська з української території та припинивши жорстокі напади.

Останній пакет допомоги від США став початком використання 6,2 мільярда доларів, які "з’явилися" після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • До попереднього пакета на 400 мільйонів доларів, оголошеного в кінці липня, увійшли боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS та зенітні комплекси Stinger.
  • Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже наближається до 44 мільярдів доларів.

Теми: СШАУкраїназброя
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