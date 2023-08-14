США дають Україні додаткову зброю на $200 мільйонів
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що новий пакет військової допомоги Україні надається за механізмом Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю з американських запасів.
До пакета увійдуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування, уточнив Блінкен.
У Пентагоні уточнили, що до нового пакета допомоги увійшли:
- додаткові боєприпаси для систем Patriot HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, а також 120-мм танкові боєприпаси;
- ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та інші;
- 37 тактичних транспортних засобів для перевезення обладнання, 58 причепів для водної техніки;
- понад 12 мільйонів патронів для стрілецької зброї;
- обладнання й системи для розмінування, снаряди для розчищення перешкод і запчастини для ремонту техніки.
Держсекретар США додав, що військова підтримка України триватиме доти, доки Росія не припинить війну, забравши війська з української території та припинивши жорстокі напади.
Останній пакет допомоги від США став початком використання 6,2 мільярда доларів, які "з’явилися" після виявлення переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.
Нагадаємо:
- До попереднього пакета на 400 мільйонів доларів, оголошеного в кінці липня, увійшли боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS та зенітні комплекси Stinger.
- Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже наближається до 44 мільярдів доларів.