США дают Украине дополнительное оружие на $200 миллионов
Соединенные Штаты объявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 млн долларов.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине предоставляется по механизму Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие из американских запасов.
В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования, уточнил Блинкен.
В Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для систем Patriot HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также 120-мм танковые боеприпасы;
- ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и другие;
- 37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования, 58 прицепов для водной техники;
- более 12 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- оборудование и системы для разминирования, снаряды для расчистки препятствий и запчасти для ремонта техники.
Последний пакет помощи от США стал началом использования 6,2 миллиарда долларов, которые "появились" после обнаружения переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.
Напомним:
- В предыдущий пакет на 400 миллионов долларов, объявленный в конце июля, вошли боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS и зенитные комплексы Stinger.
- Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже приближается к 44 миллиардам долларов.