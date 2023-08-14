США дают Украине дополнительное оружие на $200 миллионов

Соединенные Штаты объявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 млн долларов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине предоставляется по механизму Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие из американских запасов.

В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования, уточнил Блинкен.

В Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для систем Patriot HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также 120-мм танковые боеприпасы;

ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и другие;

37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования, 58 прицепов для водной техники;

более 12 миллионов патронов для стрелкового оружия;

оборудование и системы для разминирования, снаряды для расчистки препятствий и запчасти для ремонта техники.

Последний пакет помощи от США стал началом использования 6,2 миллиарда долларов, которые "появились" после обнаружения переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.

Напомним: