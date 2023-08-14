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США дают Украине дополнительное оружие на $200 миллионов

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 17:58
США дают Украине дополнительное оружие на $200 миллионов
фото: twitter ЕП

Соединенные Штаты объявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 млн долларов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине предоставляется по механизму Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие из американских запасов.

В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования, уточнил Блинкен.

В Пентагоне уточнили, что в новый пакет помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для систем Patriot HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также 120-мм танковые боеприпасы;
  • ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и другие;
  • 37 тактических транспортных средств для перевозки оборудования, 58 прицепов для водной техники;
  • более 12 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования, снаряды для расчистки препятствий и запчасти для ремонта техники.

Последний пакет помощи от США стал началом использования 6,2 миллиарда долларов, которые "появились" после обнаружения переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.

Напомним:

  • В предыдущий пакет на 400 миллионов долларов, объявленный в конце июля, вошли боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS и зенитные комплексы Stinger.
  • Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже приближается к 44 миллиардам долларов.

Темы: СШАУкраинаоружие
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