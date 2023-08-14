Повітряні сили показали, як збивають ворожі цілі з комплексу С-300 і зенітки "Гепард"
Понеділок, 14 серпня 2023, 18:04
Повітряні сили показали бойову роботу ППО в Одеській області.
Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова: "Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони уночі 14 серпня 2023 року на Одещині.
Працює український С-300 та німецький Gepard.
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Бойова робота ППО на Одещині— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 14, 2023
відео - Повітряних сил pic.twitter.com/JBPBVUZKnR
ВІДЕО ДНЯ
Деталі: На відео зафіксовано збиття на морем двох повітряних цілей ворога ракетою зенітно-ракетного комплексу С-300 та з німецької зенітної самохідної установки "Гепард".