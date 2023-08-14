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Воздушные силы показали, как сбивают цели РФ из комплекса С-300 и зенитки "Гепард"

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 августа 2023, 18:04
Воздушные силы показали, как сбивают цели РФ из комплекса С-300 и зенитки Гепард
ЗРК С-300. иллюстративное фото Воздушных сил

Воздушные силы показали боевую работу ПВО в Одесской области.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области.

Работает украинский С-300 и немецкий Gepard.

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ВИДЕО ДНЯ

Детали: На видео зафиксировано сбитие на морем двух воздушных целей врага ракетой зенитно-ракетного комплекса С-300 и огнем немецкой зенитной самоходной установки "Гепард".

Темы: ПВОВоздушные силы ВСУ
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