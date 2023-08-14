Воздушные силы показали, как сбивают цели РФ из комплекса С-300 и зенитки "Гепард"
Понедельник, 14 августа 2023, 18:04
Воздушные силы показали боевую работу ПВО в Одесской области.
Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь: "Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области.
Работает украинский С-300 и немецкий Gepard.
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Бойова робота ППО на Одещині— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 14, 2023
відео - Повітряних сил pic.twitter.com/JBPBVUZKnR
ВИДЕО ДНЯ
Детали: На видео зафиксировано сбитие на морем двух воздушных целей врага ракетой зенитно-ракетного комплекса С-300 и огнем немецкой зенитной самоходной установки "Гепард".