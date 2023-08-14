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Біля Британії перехопили два військових літаки РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 18:37
Біля Британії перехопили два військових літаки РФ
Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Винищуваці Великої Британії в понеділок вранці перехопили біля берегів Шотландії два російських протичовнових літаки Ту-142.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британське Міністерство оборони

Деталі: Як зазначається, британська авіація перехопила російські бомбардувальники, які використовуються для розвідки та протичовнової боротьби, в міжнародному повітряному просторі в межах північної зони патрулювання НАТО.

Також у повітря підняли танкер Voyager, який залишався там протягом вильоту, аби забезпечити дозаправку Typhoon.

"Дуже приємно усвідомлювати, що ми змогли здійснити успішне перехоплення, зберігши цілісність повітряного простору Великої Британії і НАТО", – цитує британське Міноборони одного з пілотів британських винищувачів.

Як пояснює відомство, російські військові літаки, що входять до регіону польотної інформації Британії, можуть становити небезпеку для інших літаків, оскільки часто ігнорують авіадиспетчерів і не сигналізують про перебування в повітряному просторі.

Нагадаємо:

  • Під час подібних інцидентів військово-повітряні сили Британії піднімають у небо винищувачі Typhoon для супроводу авіації РФ. Під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору Естонії британські пілоти здійснили понад 50 подібних перехоплень.
  • Вранці в понеділок Данія та Нідерланди також піднімали винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наблизилися до їхнього повітряного простору.

Теми: Велика БританіяРосіявинищувачі
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