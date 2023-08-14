Біля Британії перехопили два військових літаки РФ
Винищуваці Великої Британії в понеділок вранці перехопили біля берегів Шотландії два російських протичовнових літаки Ту-142.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британське Міністерство оборони
Деталі: Як зазначається, британська авіація перехопила російські бомбардувальники, які використовуються для розвідки та протичовнової боротьби, в міжнародному повітряному просторі в межах північної зони патрулювання НАТО.
Також у повітря підняли танкер Voyager, який залишався там протягом вильоту, аби забезпечити дозаправку Typhoon.
"Дуже приємно усвідомлювати, що ми змогли здійснити успішне перехоплення, зберігши цілісність повітряного простору Великої Британії і НАТО", – цитує британське Міноборони одного з пілотів британських винищувачів.
Як пояснює відомство, російські військові літаки, що входять до регіону польотної інформації Британії, можуть становити небезпеку для інших літаків, оскільки часто ігнорують авіадиспетчерів і не сигналізують про перебування в повітряному просторі.
Нагадаємо:
- Під час подібних інцидентів військово-повітряні сили Британії піднімають у небо винищувачі Typhoon для супроводу авіації РФ. Під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору Естонії британські пілоти здійснили понад 50 подібних перехоплень.
- Вранці в понеділок Данія та Нідерланди також піднімали винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наблизилися до їхнього повітряного простору.