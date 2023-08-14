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Возле Британии перехватили два военных самолета РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 18:37
Возле Британии перехватили два военных самолета РФ
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Истребители Великобритании в понедельник утром перехватили у берегов Шотландии два российских противолодочных самолета Ту-142.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британское Министерство обороны

Детали: Как отмечается, британская авиация перехватила российские бомбардировщики, которые используются для разведки и противолодочной борьбы, в международном воздушном пространстве в пределах северной зоны патрулирования НАТО.

Также в воздух подняли танкер Voyager, который оставался там в течение вылета, чтобы обеспечить дозаправку Typhoon.

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"Очень приятно осознавать, что мы смогли осуществить успешный перехват, сохранив целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО", – цитирует британское Минобороны одного из пилотов британских истребителей.

Как объясняет ведомство, российские военные самолеты, входящие в регион полетной информации Британии, могут представлять опасность для других самолетов, поскольку часто игнорируют авиадиспетчеров и не сигнализируют о пребывании в воздушном пространстве.

Напомним:

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Темы: ВеликобританияРосcияистребители
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