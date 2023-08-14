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Український солдат розповів, як вагнерівці ампутували йому обидві руки, не наклавши швів

"Українська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 19:21
Український солдат розповів, як вагнерівці ампутували йому обидві руки, не наклавши швів
Ілля Михальчук. Фото: The Washington Post

Українському солдату Іллі Михальчуку, який потрапив в російський полон під Бахмутом, росіяни ампутували руки в темному підвалі, не наклали швів на рани.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Український солдат розповів, як в лютому 2023 року найманці "ЧВК Вагнер" розбили колону української військової бронетехніки. Тоді протитанкова ракета пробила машину Михальчука. Йому самому довелося затягнути турнікет на понівечених кінцівках: на правій руці залишилися клапті з посіченої плоті, ліва рука була порізана осколками. Через кілька хвилин нападники наблизилися та вистрелили йому в ноги.

Вагнерівці зняли з нього турнікети і замінили їх грубими гумовими трубками, зав'язавши їх настільки тугими вузлами, що їх неможливо було розв'язати. Пізніше Михальчука відвезли в інше місце, де помістили в темний підвал, що погано провітрювався.

Михальчук впевнений, що його ліву руку ще можна було врятувати, але через гумові трубки вона почорніла від некрозу. Вагнерівці дали зрозуміти, що нададуть медичну допомогу лише після допитів, які тривали багато годин. Після закінчення допитів його приспали, а коли він прийшов до тями, обидві його руки були ампутовані. При цьому йому не наклали шви на культі, а просто перев'язали їх джгутами.

Під час багатогодинних допитів, за словами Михальчука, він кілька разів втрачав свідомість і йому вводили невідому речовину, щоб привести до тями. Він припускає, що його цінність для "ЧВК Вагнер" полягала в тому, щоб просто піддавали психологічним тортурам. Після ампутації його питали, чи любить він рибалку, казали, що він більше ніколи не зможе воювати.

Михальчук звертався за допомогою до інших полонених, щоб пережити ув'язнення. Вони мили і годували його, чергували і розмовляли з ним, коли біль був занадто сильним, щоб спати.

Михальчука обміняли 15 квітня. Зараз він лікується в США, де йому встановили біонічні протези рук вартістю $200 тис.

Теми: війнаВагнер
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