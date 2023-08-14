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Украинский солдат рассказал, как вагнеровцы ампутировали ему обе руки, не наложив швов

"Украинская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 19:21
Украинский солдат рассказал, как вагнеровцы ампутировали ему обе руки, не наложив швов
Илья Михальчук. Фото: The Washington Post

Украинскому солдату Илье Михальчуку, который попал в российский плен под Бахмутом, найомники "ЧВК Вагнер" ампутировали руки в темном подвале, не наложив швов на раны.

Источник: The Washington Post

Детали: Украинский солдат рассказал, как в феврале 2023 года наемники "ЧВК Вагнер" разбили колонну украинской военной бронетехники. Тогда противотанковая ракета пробила машину Михальчука. Ему самому пришлось затянуть турникет на изувеченных конечностях: на правой руке остались лоскуты из посеченной плоти, левая рука была изрезана осколками. Через несколько минут нападавшие приблизились и выстрелили ему в ноги.

Вагнеровцы сняли турникеты и заменили их грубыми резиновыми трубками, завязав их настолько тугими узлами, что их невозможно было развязать.

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Позже Михальчука отвезли в другое место, где поместили в темный, плохо проветриваемый подвал.

Михальчук уверен, что его левую руку еще можно было спасти, но из-за резиновых трубок она почернела от некроза. Вагнеровцы дали понять, что окажут медицинскую помощь только после допросов, которые длились много часов. После окончания допросов его усыпили, а когда он пришел в сознание, обе его руки были ампутированы. При этом ему не наложили швы на культи, а просто перевязали их жгутами.

Во время многочасовых допросов, по словам Михальчука, он несколько раз терял сознание и ему вводили неизвестное вещество, чтобы привести в чувство. Он предполагает, что его ценность для "ЧВК Вагнер" заключалась в том, чтобы просто подвергали психологическим пыткам. После ампутации его спрашивали, любит ли он рыбалку, говорили, что он больше никогда не сможет воевать.

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Михальчук обращался за помощью к другим пленным, чтобы пережить заключение. Они мыли и кормили его, дежурили и разговаривали с ним, когда боль была слишком сильной, чтобы спать.

Михальчука обменяли 15 апреля. Сейчас он лечится в США, где ему установили бионические протезы рук стоимостью $200 тыс.

Темы: войнаВагнер
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