Генштаб розповів про контрнаступ і активність росіян

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу у Facebook

Деталі: Повідомляється, що загалом за останню добу ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 11 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

Також у штабі розповіли, що московський режим продовжує незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій України до свого суспільно-політичного простору. Так, в населеному пункті Сватове Луганської області, для зміни керівництва в органах місцевого самоврядування, окупанти вимагають, щоб представники адміністрацій та сільських рад звільнилися із займаних посад за власним бажанням. Окупанти планують створити так звані "муніципалітети", які очолять місцеві колаборанти за результатами псевдовиборів на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексам противника.

Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.