Генштаб рассказал о контрнаступлении и активности россиян

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба в Facebook

Детали: Сообщается, что в целом за последние сутки враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток состоялось 11 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клещеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

Также в штабе рассказали, что московский режим продолжает незаконную интеграцию временно оккупированных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство. Так, в населенном пункте Сватово Луганской области, для смены руководства в органах местного самоуправления, оккупанты требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей по собственному желанию. Оккупанты планируют создать так называемые "муниципалитеты", которые возглавят местные коллаборационисты по результатам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.