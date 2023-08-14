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Війська РФ хочуть озброїти надувними храмами від РПЦ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 20:49
Війська РФ хочуть озброїти надувними храмами від РПЦ
скрін з відео риа новости

В Росії розробили машину з надувним військово-польовим храмом для російських військ в Україні.

Джерело: ієрей Борис Гришин у коментарі  "РИА Новости" 

Деталі: Розробку РПЦ презентували на форумі "Армія-2023". Повідомляється, що її планують використовувати на окупованих територіях. Це намет 4 на 4 метри, який, як стверджують в РПЦ, може вмістити взвод солдатів.

Пряма мова ієрея: "Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. Якщо з урахуванням дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше –  хвилин 15".

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Більше деталей: За його словами, у машині є холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначені для водія і священика.

Він стверджує, що це "експериментальний зразок, який не тестувався в зоні бойових дій".

 
 

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Теми: Росіярелігія
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