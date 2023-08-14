Війська РФ хочуть озброїти надувними храмами від РПЦ

В Росії розробили машину з надувним військово-польовим храмом для російських військ в Україні.

Джерело: ієрей Борис Гришин у коментарі "РИА Новости"

Деталі: Розробку РПЦ презентували на форумі "Армія-2023". Повідомляється, що її планують використовувати на окупованих територіях. Це намет 4 на 4 метри, який, як стверджують в РПЦ, може вмістити взвод солдатів.

Пряма мова ієрея: "Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. Якщо з урахуванням дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше – хвилин 15".

Більше деталей: За його словами, у машині є холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначені для водія і священика.

Він стверджує, що це "експериментальний зразок, який не тестувався в зоні бойових дій".