Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війська РФ хочуть озброїти надувними храмами від РПЦ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 14 серпня 2023, 20:49
Війська РФ хочуть озброїти надувними храмами від РПЦ
скрін з відео риа новости

В Росії розробили машину з надувним військово-польовим храмом для російських військ в Україні.

Джерело: ієрей Борис Гришин у коментарі  "РИА Новости" 

Деталі: Розробку РПЦ презентували на форумі "Армія-2023". Повідомляється, що її планують використовувати на окупованих територіях. Це намет 4 на 4 метри, який, як стверджують в РПЦ, може вмістити взвод солдатів.

Пряма мова ієрея: "Розгорнув, швиденько надув, послужив, закрився і поїхав. Якщо з урахуванням дві людини (збирають) і всі ікони розвішати, до 10 хвилин можна її розгорнути, накачати. Складати трохи більше –  хвилин 15".

Більше деталей: За його словами, у машині є холодильник, душ, умивальник, біотуалет і два спальних місця, призначені для водія і священика.

Він стверджує, що це "експериментальний зразок, який не тестувався в зоні бойових дій".

 
 

Теми: Росіярелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Росія
У Краснодарському краї РФ розбився навчальний літак, є загиблий
Ще один вибух у Росії: палає автозаправка, є загиблі
У Росії прогриміли вибухи на нафтовому родовищі: є загиблі
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: