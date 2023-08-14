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Войска РФ хотят вооружить надувными храмами от РПЦ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 августа 2023, 20:49
Войска РФ хотят вооружить надувными храмами от РПЦ
скрин с видео риа новости

В России разработали машину с надувным военно-полевым храмом для российских войск в Украине.

Источник: иерей Борис Гришин в комментарии "РИА Новости" 

Детали: Разработку РПЦ презентовали на форуме "Армия-2023". Сообщается, что ее планируют использовать на оккупированных территориях. Это палатка 4 на 4 метра, которая, как утверждают в РПЦ, может вместить взвод солдат.

Прямая речь иерея: "Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть больше - минут 15".

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Больше деталей: По его словам, в машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места, предназначенные для водителя и священника.

Он утверждает, что это "экспериментальный образец, который не тестировался в зоне боевых действий".

 
 

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Темы: Росcиярелигия
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