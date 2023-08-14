Ще один вибух у Росії: палає автозаправка, є загиблі

У російській Махачкалі прогримів вибух на автозаправці, повідомляється про 12 загиблих.

Джерело: російський РБК з посиланням на екстрені служби, Telegram-канал Baza

Деталі: РБК повідомляє про вибух у будівлі автосервісу в районі торгового центру "Глобус".

Telegram-канал Baza повідомляє, що наразі палають понад 10 автомобілів.

Доповнено: Станом на 23:24, за інформацією екстрених служб, є п'ятеро загиблих та 20 поранених.

Згодом росЗМІ з посиланням на МОЗ Дагестану повідомили, що під час вибуху на АЗС у Махачкалі загинуло 12 осіб, із них двоє дітей.