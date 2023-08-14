Ще один вибух у Росії: палає автозаправка, є загиблі
Понеділок, 14 серпня 2023, 22:11
У російській Махачкалі прогримів вибух на автозаправці, повідомляється про 12 загиблих.
Джерело: російський РБК з посиланням на екстрені служби, Telegram-канал Baza
Деталі: РБК повідомляє про вибух у будівлі автосервісу в районі торгового центру "Глобус".
Telegram-канал Baza повідомляє, що наразі палають понад 10 автомобілів.
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Доповнено: Станом на 23:24, за інформацією екстрених служб, є п'ятеро загиблих та 20 поранених.
Згодом росЗМІ з посиланням на МОЗ Дагестану повідомили, що під час вибуху на АЗС у Махачкалі загинуло 12 осіб, із них двоє дітей.
Момент вибуху на автозаправці в російській Махачкалі. Наразі повідомляється про 5 загиблих та 20 поранених pic.twitter.com/xhusCrPm53— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 14, 2023ВІДЕО ДНЯ