Еще один взрыв в России: пылает автозаправка, есть погибшие
Понедельник, 14 августа 2023, 22:11
В российской Махачкале прогремел взрыв на автозаправке, сообщается о 12 погибших.
Источник: российский РБК со ссылкой на экстренные службы, Telegram-канал Baza
Детали: РБК сообщает о взрыве в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус".
Telegram-канал Baza сообщает, что сейчас горят более 10 автомобилей.
Дополнено: По состоянию на 23:24, по информации экстренных служб, есть пятеро погибших и 20 раненых.
Впоследствии росСМИ со ссылкой на Минздрав Дагестана сообщили, что при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек, из них двое детей.
Момент вибуху на автозаправці в російській Махачкалі. Наразі повідомляється про 5 загиблих та 20 поранених pic.twitter.com/xhusCrPm53— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 14, 2023