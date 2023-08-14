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Еще один взрыв в России: пылает автозаправка, есть погибшие

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 14 августа 2023, 22:11
Еще один взрыв в России: пылает автозаправка, есть погибшие
скрин с видео Базы

В российской Махачкале прогремел взрыв на автозаправке, сообщается о 12 погибших.

Источник: российский РБК со ссылкой на экстренные службы, Telegram-канал Baza

Детали: РБК сообщает о взрыве в здании автосервиса в районе торгового центра "Глобус". 

Telegram-канал Baza сообщает, что сейчас горят более 10 автомобилей.

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Дополнено: По состоянию на 23:24, по информации экстренных служб, есть пятеро погибших и 20 раненых.

Впоследствии росСМИ со ссылкой на Минздрав Дагестана сообщили, что при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек, из них двое детей.

Темы: Росcиявзрывпожар
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