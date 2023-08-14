У Краснодарському краї РФ розбився навчальний літак, є загиблий

На аеродромі в Краснодарському краї Росії у понеділок зазнав авіакатастрофи навчальний літак, один із членів екіпажу загинув.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: Російське Міноборони повідомляє, що літак Л-39 навчального авіаційного полку зазнав авіатрощі під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Він упав у межах аеродрому. Руйнувань і постраждалих на землі немає.

За попередньою інформацією, один із членів екіпажу загинув. У міністерстві додали, що причина аварії встановлюється.