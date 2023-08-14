В Краснодарском крае РФ разбился учебный самолет, есть погибший

На аэродроме в Краснодарском крае России в понедельник потерпел авиакатастрофу учебный самолет, один из членов экипажа погиб.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: Российское Минобороны сообщает, что самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел авиакатастрофу во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Он упал в пределах аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет.

По предварительной информации, один из членов экипажа погиб. В министерстве добавили, что причина аварии устанавливается.