В Краснодарском крае РФ разбился учебный самолет, есть погибший
Понедельник, 14 августа 2023, 22:51
На аэродроме в Краснодарском крае России в понедельник потерпел авиакатастрофу учебный самолет, один из членов экипажа погиб.
Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: Российское Минобороны сообщает, что самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел авиакатастрофу во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Он упал в пределах аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет.
По предварительной информации, один из членов экипажа погиб. В министерстве добавили, что причина аварии устанавливается.
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