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Влада Праги проситиме про скасування концерту пропутінської співачки Нетребко

"Європейська правда"Понеділок, 14 серпня 2023, 23:19

Владна коаліція міської ради Праги в понеділок ухвалила рішення ініціювати переговори з агентством Nachtigall Artists, яке організовує виступ пропутінської оперної співачки Анни Нетребко, про скасування її візиту.

Джерело: заступник мера Праги Їржі Поспішил в інтерв’ю ČTK, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Посадовець підкреслив, що всі партії коаліції "однозначно не згодні з проведенням концерту в Празі" Анни Нетребко, яка внесена до санкційного списку України та була довіреною особою Владіміра Путіна на виборах.

Концерт Нетребко має відбуись 16 жовтня в Муніципальному домі Праги, яким володіє місто через однойменне акціонерне товариство.

"Усі партії вважають, що в той час, коли триває війна і щодня ми читаємо в ЗМІ про жертви російських атак, нетактовно, щоб такий виконавець виступав тут, у Празі", – сказав Поспішил.

За його словами, тепер влада Праги разом із керівництвом Муніципального будинку будуть вирішувати, як принаймні перенести концерт Нетребко до завершення війни в Україні, "а в ідеалі – взагалі його скасувати, або, можливо, зробити якийсь сильний жест, наприклад, що гроші, зібрані від концерту, підуть жертвам української війни".

"Ми розглянемо можливість розірвання контракту, хоча треба сказати, що він, на жаль, сформульований таким чином, що розірвати його дуже складно", – пояснив заступник мера чеської столиці.

Нетребко, яка тривалий час живе в Австрії, в минулому підтримувала Владіміра Путіна під час президентських виборів. Вона також фотографувалася з прапором і представниками проросійських сепаратистів в Україні і пожертвувала мільйон рублів зраднику та колаборанту Олегу Царьову.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць після початку війни Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.

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Теми: Чехіякультурадерусифікація
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