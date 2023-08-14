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Власти Праги будут просить об отмене концерта пропутинской певицы Нетребко

"Европейская правда"Понедельник, 14 августа 2023, 23:19

Властная коалиция городского совета Праги в понедельник приняла решение инициировать переговоры с агентством Nachtigall Artists, которое организует выступление пропутинской оперной певицы Анны Нетребко, об отмене ее визита.

Источник: заместитель мэра Праги Иржи Поспишил в интервью ČTK , сообщает "Европейская правда"

Детали: Чиновник подчеркнул, что все партии коалиции "однозначно не согласны с проведением концерта в Праге" Анны Нетребко, которая внесена в санкционный список Украины и была доверенным лицом Владимира Путина на выборах.

Концерт Нетребко должен состояться 16 октября в Муниципальном доме Праги, которым владеет город через одноименное акционерное общество.

"Все партии считают, что в то время, когда идет война и ежедневно мы читаем в СМИ о жертвах российских атак, бестактно, чтобы такой исполнитель выступал здесь, в Праге", – сказал Поспишил.

По его словам, теперь власти Праги вместе с руководством Муниципального дома будут решать, как по крайней мере перенести концерт Нетребко до завершения войны в Украине, "а в идеале – вообще его отменить, или, возможно, сделать какой-то сильный жест, например, что деньги, собранные от концерта, пойдут жертвам украинской войны".

"Мы рассмотрим возможность расторжения контракта, хотя надо сказать, что он, к сожалению, сформулирован таким образом, что разорвать его очень сложно", – пояснил заместитель мэра чешской столицы.

Нетребко, которая долгое время живет в Австрии, в прошлом поддерживала Владимира Путина во время президентских выборов. Она также фотографировалась с флагом и представителями пророссийских сепаратистов в Украине и пожертвовала миллион рублей предателю и коллаборанту Олегу Цареву.

После начала российского военного вторжения в Украину в феврале прошлого года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз за всю свою жизнь. 

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Темы: Чехиякультурадерусификация
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