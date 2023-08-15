Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Таврійському напрямку Сили оборони за добу знищили майже 100 загарбників – Тарнавський

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 00:18
На Таврійському напрямку Сили оборони за добу знищили майже 100 загарбників – Тарнавський
Сили оборони нищать ворога, ілюстративне фото Генштабу

На Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони знищили ще 99 загарбників, поранили – 190.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі – 99, поранені – 190, полонені – 12)".

Деталі: Крім того, 14 серпня захисники знищили 34 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної  та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Теми: контрнаступЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Генштаб розповів про контрнаступ і активність росіян
У Росії прогриміли вибухи на нафтовому родовищі: є загиблі
Ще один вибух у Росії: палає автозаправка, є загиблі
Росія повернула в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" – оборонці півдня
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: