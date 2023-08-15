На Таврійському напрямку Сили оборони за добу знищили майже 100 загарбників – Тарнавський

На Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони знищили ще 99 загарбників, поранили – 190.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1620 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особу (загиблі – 99, поранені – 190, полонені – 12)".

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Деталі: Крім того, 14 серпня захисники знищили 34 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.