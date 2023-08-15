На Таврическом направлении Силы обороны за сутки уничтожили почти 100 захватчиков – Тарнавский

На Таврическом направлении за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 99 захватчиков, ранили – 190.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1620 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 301 человека (погибшие – 99, раненые – 190, пленные – 12)".

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Детали: Кроме того, 14 августа защитники уничтожили 34 единицы военной техники противника.

В частности, 5 танков, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПВО, 2 БпЛА, 8 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники.

Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.