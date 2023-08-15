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Росія повернула в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" – оборонці півдня

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 00:46
Росія повернула в Чорне море фрегат Адмірал Макаров – оборонці півдня
фрегат "Адмірал Макаров", фото: wikipedia.org

На бойове чергування у Чорне море ворожа армія повернула бойовий фрегат "Адмірал Макаров" з загальним залпом до восьми ракет типу "Калібр".

Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram

Дослівно: "Слід врахувати, що "Адмірал Макаров", переспоряджений 8 "Калібрами", повернувся на бойове чергування в Чорному морі".

Деталі: Також оборонці півдня повідомили, що зафіксована активність стратегічної авіації РФ. Загальний залп всіх літаків складає до 16 ракет Х-101/555.

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Теми: Чорне моревійна
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