Росія повернула в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" – оборонці півдня
Вівторок, 15 серпня 2023, 00:46
На бойове чергування у Чорне море ворожа армія повернула бойовий фрегат "Адмірал Макаров" з загальним залпом до восьми ракет типу "Калібр".
Джерело: Сили оборони півдня України у Telegram
Дослівно: "Слід врахувати, що "Адмірал Макаров", переспоряджений 8 "Калібрами", повернувся на бойове чергування в Чорному морі".
Деталі: Також оборонці півдня повідомили, що зафіксована активність стратегічної авіації РФ. Загальний залп всіх літаків складає до 16 ракет Х-101/555.