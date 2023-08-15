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Россия вернула в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" – защитники юга

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 00:46
Россия вернула в Черное море фрегат Адмирал Макаров – защитники юга
фрегат "Адмирал Макаров", фото: wikipedia.org

На боевое дежурство в Черное море вражеская армия вернула боевой фрегат "Адмирал Макаров" с общим залпом до восьми ракет типа "Калибр".

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Дословно: "Следует учесть, что "Адмирал Макаров", переснаряженный 8 "Калибрами", вернулся на боевое дежурство в Черном море".

Детали: Также южные защитники сообщили, что зафиксирована активность стратегической авиации РФ. Общий залп всех самолетов составляет до 16 ракет Х-101/555.

Темы: Черное моревойна
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