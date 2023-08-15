Россия вернула в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" – защитники юга

На боевое дежурство в Черное море вражеская армия вернула боевой фрегат "Адмирал Макаров" с общим залпом до восьми ракет типа "Калибр".

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Дословно: "Следует учесть, что "Адмирал Макаров", переснаряженный 8 "Калибрами", вернулся на боевое дежурство в Черном море".

Детали: Также южные защитники сообщили, что зафиксирована активность стратегической авиации РФ. Общий залп всех самолетов составляет до 16 ракет Х-101/555.

Реклама: