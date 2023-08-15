Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ з безпілотників

Протягом минулого дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, зафіксовано 156 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади.

По Хотінській громаді ворог бив з міномету, 6 вибухів та артилерії, 5 вибухів. Крім того, з гелікоптера здійснено пуск ракети НАР, 3 вибухи.

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У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 57 вибухів. Також з гелікоптера здійснено пуски рекет НАР, 3 вибухи. Крім того, зафіксовано скидання ВОГ з БПлА, 9 вибухів.

По Шалигинській громаді був мінометний обстріл, 12 вибухів.

Середино-Будська громада: росіяни били з артилерії, 7 вибухів та мінометів, 12 вибухів.

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У Краснопільській громаді зафіксовано артилерійські (15 вибухів) та мінометні (7 вибухів) обстріли.

На територію Есманської громади ворог скинув 2 міни.

Також росіяни здійснили обстріли Великописарівської громади з гранатометів, 18 вибухів АГС.