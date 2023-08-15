Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ с беспилотников

В течение прошлого дня россияне совершили 22 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 156 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Краснопольская, Эсманская, Великописаревская громады.

По Хотинской громаде враг бил из миномета, 6 взрывов и артиллерии, 5 взрывов. Кроме того, с вертолета осуществлен пуск ракеты НАР, 3 взрыва.

В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 57 взрывов. Также с вертолета осуществлены пуски рекет НАР, 3 взрыва. Кроме того, зафиксирован сброс ВОГ с БПлА, 9 взрывов.

По Шалыгинской громаде был минометный обстрел, 12 взрывов.

Середино-Будская громада: россияне били из артиллерии, 7 взрывов и минометов, 12 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксированы артиллерийские (15 взрывов) и минометные (7 взрывов) обстрелы.

На территорию Эсманской громады враг сбросил 2 мины.

Также россияне осуществили обстрелы Великописаревской громады из гранатометов, 18 взрывов АГС.