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Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 02:54
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
ДЕНИС ШМИГАЛЬ, ФОТО КАБМІНУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі в разі допуску до них Росії та Білорусі.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав.

Разом ми готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях.

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Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади".

Деталі: Шмигаль повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти.

Теми: ОлімпіадаШмигаль спортвійна
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