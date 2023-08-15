Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі в разі допуску до них Росії та Білорусі.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав.

Разом ми готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях.

Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади".

Деталі: Шмигаль повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти.