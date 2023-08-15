Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Вівторок, 15 серпня 2023, 02:54
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі в разі допуску до них Росії та Білорусі.
Джерело: Шмигаль у Telegram
Пряма мова: "Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав.
Разом ми готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях.
Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади".
Деталі: Шмигаль повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти.