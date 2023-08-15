Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 02:54
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
ДЕНИС ШМИГАЛЬ, ФОТО КАБМІНУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі в разі допуску до них Росії та Білорусі.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав.

Разом ми готові бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях.

Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади".

Деталі: Шмигаль повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти.

Теми: ОлімпіадаШмигаль спортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Олімпіада
Гутцайт: Україна виступатиме на Олімпіаді навіть за участі спортсменів РФ під нейтральним прапором
Після скандалу з Харлан Україна вимагає позбавити росіянку Смірнову нейтрального статусу
Федерація призупинила дискваліфікацію Харлан: вона зможе виступити на ЧС
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: