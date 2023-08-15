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Украина готова бойкотировать Олимпийские игры, если к ним допустят Россию и Беларусь – Шмыгаль

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 02:54
Украина готова бойкотировать Олимпийские игры, если к ним допустят Россию и Беларусь – Шмыгаль
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ, ФОТО КАБМИНА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска к ним России и Беларуси.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств.

Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях.

Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады".

Детали: Шмыгаль сообщил, что за время полномасштабной войны Россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта.

Темы: ОлимпиадаШмыгальспортвойна
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