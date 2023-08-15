По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вночі 15 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Сумська, Полтавська та східні області – ракетна небезпека!"
Деталі: Повітряники уточнили, що повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
"Перші ракети входять в повітряний простір України", – зазначили ПС о 03:07 і закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Оновлено: Пізніше через ракетну небезпеку повітряну тривогу оголосили і в південних областях.
Згодом повітряна тривога була оголошена в Києві та всіх областях України, крім західних.
О 03:47 повітряники повідомили: "Імовірно дві групи крилатих ракет в напрямку території України.
Попередня інформація щодо перетину кордону – імітація швидкісних цілей ворожими засобами".
Після четвертої години повітряна тривога поширилася й на західні області, охопивши всю Україну.
О 05:51 був оголошений відбій тривоги в областях.