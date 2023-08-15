По всій Україні оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Вночі 15 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет з району Каспійського моря.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Сумська, Полтавська та східні області – ракетна небезпека!"

Деталі: Повітряники уточнили, що повітряна тривога пов’язана з пусками крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

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"Перші ракети входять в повітряний простір України", – зазначили ПС о 03:07 і закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Оновлено: Пізніше через ракетну небезпеку повітряну тривогу оголосили і в південних областях.

Згодом повітряна тривога була оголошена в Києві та всіх областях України, крім західних.

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О 03:47 повітряники повідомили: "Імовірно дві групи крилатих ракет в напрямку території України.

Попередня інформація щодо перетину кордону – імітація швидкісних цілей ворожими засобами".

Після четвертої години повітряна тривога поширилася й на західні області, охопивши всю Україну.

О 05:51 був оголошений відбій тривоги в областях.