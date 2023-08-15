По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Ночью 15 августа в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет из района Каспийского моря.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Сумская, Полтавская и восточные области – ракетная опасность!"

Детали: Воздушники уточнили, что воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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"Первые ракеты входят в воздушное пространство Украины", – отметили ВС в 03:07 и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обновлено: Позже из-за ракетной опасности воздушную тревогу объявили и в южных областях.

Впоследствии воздушная тревога была объявлена в Киеве и всех областях Украины, кроме западных.

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В 03:47 воздушники сообщили: "Предположительно две группы крылатых ракет в направлении территории Украины.

Предварительная информация о пересечении границы – имитация скоростных целей вражескими средствами".

После четырех часов воздушная тревога распространилась и на западные области, охватив всю Украину.

В 05:51 был объявлен отбой тревоги в областях.