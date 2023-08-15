ISW: Міноборони Росії не може взяти під контроль ПВК

Представники ПВК "Конвой" розповідають, як готуються обороняти Крим під час українського контрнаступу. СКРИНШОТ з відео

Американські військові аналітики помітили, що Міноборони Росії не може повністю взяти під контроль деякі російські приватні військові компанії (ПВК).

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики припускають, що Міністерство оборони Росії, ймовірно, не може повністю взяти під контроль деякі російські ПВК, які пов'язані з російськими чиновниками і бізнесменами або отримують від них спонсорську допомогу.

Російське видання "Досьє" повідомило 14 серпня, що давній соратник президента Росії Володимира Путіна Аркадій Ротенберг і російський державний банк ВТБ надали понад 300 мільйонів рублів (3,04 мільйона доларів) ПВК "Конвой" з кінця 2022 року.

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За даними цього видання, російські енергетичні підприємства "Промресурс" і "Вугілля Трейдинг" також надали ПВК "Конвой" 109,5 мільйона рублів (1,11 мільйона доларів), хоча прибуток жодного з них не відповідає обсягу пожертв.

Крім того, окупаційний так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов політично підтримує ПВК "Конвой", яка почала офіційний набір "для роботи в Україні" в листопаді 2022 року, і співробітники "Конвою" підписали контракти або безпосередньо з ПВК "Конвой", або з російською 150-ю мотострілецькою дивізією (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ).

При цьому "Конвой" не підпорядковується 150-й мотострілецькій дивізії і має власну зону відповідальності в Україні та структуру командування.

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ПВК "Конвой" нібито базується в окупованому Перевальному, Крим, і наразі діє на херсонському напрямку після того, як спочатку обороняла російські логістичні лінії на трасі Мелітополь-Джанкой.

За повідомленнями, станом на літо 2023 року ПВК "Конвой" налічувала 400 осіб, які отримували зарплату в розмірі 200-300 тисяч рублів (2 030-3 045 доларів США) на місяць.

Триваюча приватна фінансова та політична підтримка ПВК "Конвой" та її подальша діяльність в Україні окремо від командної структури російського Міноборони свідчить про те, що МО РФ не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування до складу регулярних російських збройних сил, незважаючи на оголошений намір це зробити.

Засновник ПВК "Конвой" Костянтин Пікалов раніше був пов'язаний з групою "Вагнер" і, за повідомленнями, має стосунок до Головного управління розвідки Генерального штабу Росії.

Також він нібито є співзасновником санкт-петербурзького козачого товариства "Конвой і намагався прорватися у сферу військових послуг, починаючи з 2014 року, але не мав особливого успіху, поки не приєднався до "ПВК Вагнер" у Центральноафриканській Республіці у 2018 році.

Повідомляється, що після 2018 року немає жодних записів про взаємодію Пікалова зі структурами, пов'язаними з Пригожиним, а в 2019 році ПВК "Конвой" продовжила роботу з міжнародної безпеки. Зазначається, що Пікалов мав невеликий військовий досвід до своєї участі у "ПВК Вагнер" і що він є протилежністю Пригожину: "ручний і безпечний для влади".

Ключові висновки ISW за 14 серпня: