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У Львові прогриміли вибухи, є влучання в житлові будинки – Садовий

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 05:24
У Львові прогриміли вибухи, є влучання в житлові будинки – Садовий
наслідки обстрілів у Львові, фото Садового

Вранці 15 серпня під час масштабної повітряної тривоги у Львові пролунали звуки вибухів, росіяни влучили у житлові будинки.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий

Пряма мова Козицького: "Львівська область, всі чують. Зберігайте інформаційну тишу!"

Пряма мова Садового: "У Львові знову вибухи".

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Деталі: Пізніше Садовий додав, що є "багато збитих ракет" і попадання по Львову.

За його словами, постраждали і приватні помешкання.

Також мер Львова повідомив, що є влучення в житлові будинки, на верхніх поверхах виникла пожежа.

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Згодом Садовий додав, що ракета прилетіла у двір дитячого садка.

Загалом пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок.

4 людини отримують медичну допомогу, загрози їх життю немає.

Теми: Львіввибух
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