У Львові прогриміли вибухи, є влучання в житлові будинки – Садовий
Вранці 15 серпня під час масштабної повітряної тривоги у Львові пролунали звуки вибухів, росіяни влучили у житлові будинки.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький, мер Львова Андрій Садовий
Пряма мова Козицького: "Львівська область, всі чують. Зберігайте інформаційну тишу!"
Пряма мова Садового: "У Львові знову вибухи".
Деталі: Пізніше Садовий додав, що є "багато збитих ракет" і попадання по Львову.
За його словами, постраждали і приватні помешкання.
Також мер Львова повідомив, що є влучення в житлові будинки, на верхніх поверхах виникла пожежа.
Згодом Садовий додав, що ракета прилетіла у двір дитячого садка.
Загалом пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок.
4 людини отримують медичну допомогу, загрози їх життю немає.