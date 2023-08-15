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Во Львове прогремели взрывы, есть попадания в жилые дома – Садовый

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 05:24
Во Львове прогремели взрывы, есть попадания в жилые дома – Садовый
последствия обстрелов во Львове, фото Садового

Утром 15 августа во время масштабной воздушной тревоги во Львове раздались звуки взрывов, россияне попали в жилые дома..

Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый

Прямая речь Козицкого: "Львовская область, все слышат. Сохраняйте информационную тишину!"

Прямая речь Садового: "Во Львове снова взрывы".

Детали: Позже Садовый добавил, что есть "много сбитых ракет" и попадания по Львову.

По его словам, пострадали и частные дома.

Также мэр Львова сообщил, что есть попадания в жилые дома, на верхних этажах возник пожар.

Впоследствии Садовый добавил, что ракета прилетела во двор детского сада.

Всего повреждено более ста квартир, выбито более 500 окон, разрушен детский сад.

4 человека получают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

Темы: Львоввзрыв
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