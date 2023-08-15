Во Львове прогремели взрывы, есть попадания в жилые дома – Садовый
Утром 15 августа во время масштабной воздушной тревоги во Львове раздались звуки взрывов, россияне попали в жилые дома..
Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый
Прямая речь Козицкого: "Львовская область, все слышат. Сохраняйте информационную тишину!"
Прямая речь Садового: "Во Львове снова взрывы".
Детали: Позже Садовый добавил, что есть "много сбитых ракет" и попадания по Львову.
По его словам, пострадали и частные дома.
Также мэр Львова сообщил, что есть попадания в жилые дома, на верхних этажах возник пожар.
Впоследствии Садовый добавил, что ракета прилетела во двор детского сада.
Всего повреждено более ста квартир, выбито более 500 окон, разрушен детский сад.
4 человека получают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.