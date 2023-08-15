У Дніпрі росіяни вдарили по підприємству: спалахнула пожежа, двоє поранених

Хмара" після вибуху. Ілюстративне фото З САЙТУ PIXABAY

У Дніпрі росіяни влучили у підприємство, виникла пожежа, постраждали люди.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Російські терористи вчинили черговий злочин

О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа".

Деталі: Лисак повідомив, що, за попередніми даними, постраждала одна особа.

Оновлено: Лисак повідомив, що внаслідок удару по підприємству поранені 2 людини.

59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Пожежа загалом охопила понад 800 м кв. Її локалізували.

Що передувало: Вночі під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Дніпрі пролунали вибухи.