У Дніпрі росіяни вдарили по підприємству: спалахнула пожежа, двоє поранених
Вівторок, 15 серпня 2023, 07:50
У Дніпрі росіяни влучили у підприємство, виникла пожежа, постраждали люди.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Російські терористи вчинили черговий злочин
О 4.20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа".
Деталі: Лисак повідомив, що, за попередніми даними, постраждала одна особа.
Оновлено: Лисак повідомив, що внаслідок удару по підприємству поранені 2 людини.
59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.
Пожежа загалом охопила понад 800 м кв. Її локалізували.
Що передувало: Вночі під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Дніпрі пролунали вибухи.