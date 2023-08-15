В Днепре россияне ударили по предприятию: вспыхнул пожар, двое раненых
Вторник, 15 августа 2023, 07:50
В Днепре россияне попали в предприятие, возник пожар, пострадали люди.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "Российские террористы совершили очередное преступление
В 4.20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар".
Детали: Лысак сообщил, что, по предварительным данным, пострадал один человек.
Обновлено: Лысак сообщил, что в результате удара по предприятию ранены 2 человека.
59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести.
Пожар в целом охватил более 800 м кв. Его локализовали.