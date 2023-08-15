В Днепре россияне ударили по предприятию: вспыхнул пожар, двое раненых

"Облако" после взрыва. Иллюстративное фото С САЙТА PIXABAY

В Днепре россияне попали в предприятие, возник пожар, пострадали люди.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "Российские террористы совершили очередное преступление

В 4.20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар".

Детали: Лысак сообщил, что, по предварительным данным, пострадал один человек.

Обновлено: Лысак сообщил, что в результате удара по предприятию ранены 2 человека.

59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести.

Пожар в целом охватил более 800 м кв. Его локализовали.