У Луцьку росіяни влучили у промислове підприємство, троє загиблих
Вівторок, 15 серпня 2023, 05:50
Вночі 15 серпня під час масованої атаки росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є загиблі.
Джерело: Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко
Пряма мова: "Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.
Попередньо є постраждалі".
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Деталі: Поліщук додав, що усі служби працюють на місці.
Оновлено: Пізніше Погуляйко повідомив, що наразі відомо про двох потерпілих.
О 07:35 Погуляйко повідомив: "На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні".
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