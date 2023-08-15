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У Луцьку росіяни влучили у промислове підприємство, троє загиблих

Ольга Глущенко Вівторок, 15 серпня 2023, 05:50
У Луцьку росіяни влучили у промислове підприємство, троє загиблих
Ігор Поліщук, фото з його facebook

Вночі 15 серпня під час масованої атаки росіяни поцілили у промислове підприємство в Луцьку, є загиблі.

Джерело: Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко

Пряма мова: "Відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.

Попередньо є постраждалі".

Деталі: Поліщук додав, що усі служби працюють на місці.

Оновлено: Пізніше Погуляйко повідомив, що наразі відомо про двох потерпілих.

О 07:35 Погуляйко повідомив: "На жаль, внаслідок влучання маємо жертви. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Ще кілька постраждалих перебувають у лікарні".

Теми: Луцькракетний удар
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