В Луцке россияне попали в промышленное предприятие, трое погибших
Вторник, 15 августа 2023, 05:50
Ночью 15 августа во время массированной атаки россияне попали в промышленное предприятие в Луцке, есть погибшие.
Источник: Луцкий городской голова Игорь Полищук, глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко
Прямая речь: "Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.
Предварительно есть пострадавшие".
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Детали: Полищук добавил, что все службы работают на месте.
Обновлено: Позже Погуляйко сообщил, что сейчас известно о двух пострадавших.
В 07:35 Погуляйко сообщил: "К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на сейчас погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице".
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