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В Луцке россияне попали в промышленное предприятие, трое погибших

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 05:50
В Луцке россияне попали в промышленное предприятие, трое погибших
Игорь Полищук, фото из его facebook

Ночью 15 августа во время массированной атаки россияне попали в промышленное предприятие в Луцке, есть погибшие.

Источник: Луцкий городской голова Игорь Полищук, глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко

Прямая речь: "Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.

Предварительно есть пострадавшие".

Детали: Полищук добавил, что все службы работают на месте.

Обновлено: Позже Погуляйко сообщил, что сейчас известно о двух пострадавших.

В 07:35 Погуляйко сообщил: "К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на сейчас погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице".

Темы: Луцкракетный удар
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