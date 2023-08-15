Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луцке россияне попали в промышленное предприятие, трое погибших

Ольга ГлущенкоВторник, 15 августа 2023, 05:50
В Луцке россияне попали в промышленное предприятие, трое погибших
Игорь Полищук, фото из его facebook

Ночью 15 августа во время массированной атаки россияне попали в промышленное предприятие в Луцке, есть погибшие.

Источник: Луцкий городской голова Игорь Полищук, глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко

Прямая речь: "Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке.

Предварительно есть пострадавшие".

Реклама:

Детали: Полищук добавил, что все службы работают на месте.

Обновлено: Позже Погуляйко сообщил, что сейчас известно о двух пострадавших.

В 07:35 Погуляйко сообщил: "К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на сейчас погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луцкракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных

дополнено от 07:59Российские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов

Неучастие Путина в саммите БРИКС свидетельствует об изоляции РФ – СМИ

Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили

Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО – Зеленский

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Все новости...
Во Львове прогремели взрывы, есть попадания в жилые дома – Садовый
Силы обороны уничтожили 16 из 28 запущенных по Украине ракет
Россияне ударили ракетами по Смеле в Черкасской области: часть города без воды
Защитники продвигаются и закрепляются в районе Урожайного – Генштаб
Последние новости
11:26
В Эстонии для вооруженных сил построят новые склады за 60 млн евро
11:13
видеоВ Подмосковье крупный пожар на лакокрасочном складе, к тушению привлекли вертолеты
11:11
Нефть растет на фоне сокращения мирового предложения
11:01
документ Косово присоединилось к декларации о "гарантиях безопасности" Украины
10:58
Резкий всплеск долгов украинцев в течение последних трех месяцев: топ причин
10:54
фотоРоссияне обстреляли Волчанск и Купянск на Харьковщине: один погибший, 11 раненых
10:40
Расследование УПКак российские элиты отдыхают под санкциями. Отели, самолеты и семьи кремлевских олигархов на европейских курортах
10:22
Курс валют на 21 августа: наличная гривня снова ослабла в банках
10:20
Как узнать, имеет ли ребенок прививку от кори, если документы потеряны – объяснение от Минздрава
10:12
фото, видеоВ Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных
Все новости...
Реклама: