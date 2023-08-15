Захисники за добу знищили 540 окупантів, вертоліт і 29 артсистем
Вівторок, 15 серпня 2023, 08:16
Станом на ранок 15 серпня втрати Росії у загарбницькій війні проти України сягнули: 254 920 військових, 314 гелікоптерів, 5 128 артилерійських систем та 4 313 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 254 920 (+540) осіб ліквідовано,
- танків − 4 313 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 8 370 (+16) од,
- артилерійських систем − 5 128 (+29) од,
- РСЗВ − 714 (+0) од,
- засобів ППО − 482 (+3) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 314 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 242 (+29) од,
- крилатих ракет − 1 387 (+8) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 584 (+22) од,
- спеціальної техніки − 769 (+3) од.
Дані уточнюються.
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