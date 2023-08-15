Защитники за сутки уничтожили 540 оккупантов, вертолет и 29 артсистем

По состоянию на утро 15 августа потери России в захватнической войне против Украины достигли: 254 920 военных, 314 вертолетов, 5 128 артиллерийских систем и 4 313 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 254 920 (+540) человек ликвидировано,

танков − 4 313 (+7) ед,

боевых бронированных машин − 8 370 (+16) ед,

артиллерийских систем − 5 128 (+29) ед,

РСЗО − 714 (+0) ед,

средств ПВО − 482 (+3) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 314 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 242 (+29) ед,

крылатых ракет − 1 387 (+8) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 584 (+22) ед,

специальной техники − 769 (+3) ед.

Данные уточняются.

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