Защитники за сутки уничтожили 540 оккупантов, вертолет и 29 артсистем
Вторник, 15 августа 2023, 08:16
По состоянию на утро 15 августа потери России в захватнической войне против Украины достигли: 254 920 военных, 314 вертолетов, 5 128 артиллерийских систем и 4 313 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 254 920 (+540) человек ликвидировано,
- танков − 4 313 (+7) ед,
- боевых бронированных машин − 8 370 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 5 128 (+29) ед,
- РСЗО − 714 (+0) ед,
- средств ПВО − 482 (+3) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 314 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 242 (+29) ед,
- крылатых ракет − 1 387 (+8) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 584 (+22) ед,
- специальной техники − 769 (+3) ед.
Данные уточняются.
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