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Защитники за сутки уничтожили 540 оккупантов, вертолет и 29 артсистем

Ирина БалачукВторник, 15 августа 2023, 08:16
Защитники за сутки уничтожили 540 оккупантов, вертолет и 29 артсистем
Воины ВСУ. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

По состоянию на утро 15 августа потери России в захватнической войне против Украины достигли: 254 920 военных, 314 вертолетов, 5 128 артиллерийских систем и 4 313 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 254 920 (+540) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 313 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 370 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 5 128 (+29) ед,
  • РСЗО − 714 (+0) ед,
  • средств ПВО − 482 (+3) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 314 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 242 (+29) ед,
  • крылатых ракет − 1 387 (+8) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 584 (+22) ед,
  • специальной техники − 769 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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