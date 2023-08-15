Вибух на заправці в Росії: 35 загиблих

35 людей загинули і 75 постраждали внаслідок вибуху на автозаправці в російському місті Махачкала ввечері 14 серпня.

Джерело: МНС Росії в Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на медиків

Дослівно МНС РФ: "У Махачкалі на місці пожежі виявлено тіла ще 5 осіб. Загальна кількість загиблих склала 35 осіб".

Деталі: Зазначається, що станом на ранок понад 70 рятувальників продовжують розбір конструкцій і пошук постраждалих на місці пожежі.

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Фото МНС РФ

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