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Вибух на заправці в Росії: 35 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 15 серпня 2023, 10:24
Вибух на заправці в Росії: 35 загиблих
Фото МНС РФ

35 людей загинули і 75 постраждали внаслідок вибуху на автозаправці в російському місті Махачкала ввечері 14 серпня.

Джерело: МНС Росії в Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на медиків 

Дослівно МНС РФ: "У Махачкалі на місці пожежі виявлено тіла ще 5 осіб. Загальна кількість загиблих склала 35 осіб".

Деталі: Зазначається, що станом на ранок понад 70 рятувальників продовжують розбір конструкцій і пошук постраждалих на місці пожежі. 

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Фото МНС РФ

Передісторія:

  • Вибух на автозаправці на виїзді з Махачкали стався ввечері 14 серпня. Площа пожежі становила 600 кв.м. Вогонь гасили до ранку. Причина виникнення пожежі поки що невідома.
  • Спочатку повідомлялося про 12 загиблих, з яких 2 − діти.

Теми: Росіявибухжертви
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