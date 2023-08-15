Вибух на заправці в Росії: 35 загиблих
Вівторок, 15 серпня 2023, 10:24
35 людей загинули і 75 постраждали внаслідок вибуху на автозаправці в російському місті Махачкала ввечері 14 серпня.
Джерело: МНС Росії в Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на медиків
Дослівно МНС РФ: "У Махачкалі на місці пожежі виявлено тіла ще 5 осіб. Загальна кількість загиблих склала 35 осіб".
Деталі: Зазначається, що станом на ранок понад 70 рятувальників продовжують розбір конструкцій і пошук постраждалих на місці пожежі.
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Передісторія:
- Вибух на автозаправці на виїзді з Махачкали стався ввечері 14 серпня. Площа пожежі становила 600 кв.м. Вогонь гасили до ранку. Причина виникнення пожежі поки що невідома.
- Спочатку повідомлялося про 12 загиблих, з яких 2 − діти.