Взрыв на заправке в России: 35 погибших

35 человек погибли и 75 пострадали в результате взрыва на автозаправке в российском городе Махачкала вечером 14 августа.

Источник: МЧС России в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на медиков

Дословно МЧС РФ: "В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще 5 человек. Общее количество погибших составило 35 человек".

Детали: Отмечается, что по состоянию на утро более 70 спасателей продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара.

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Фото МЧС РФ

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