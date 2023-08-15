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Взрыв на заправке в России: 35 погибших

Ирина БалачукВторник, 15 августа 2023, 10:24
Взрыв на заправке в России: 35 погибших
Фото МЧС РФ

35 человек погибли и 75 пострадали в результате взрыва на автозаправке в российском городе Махачкала вечером 14 августа.

Источник: МЧС России в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на медиков

Дословно МЧС РФ: "В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще 5 человек. Общее количество погибших составило 35 человек".

Детали: Отмечается, что по состоянию на утро более 70 спасателей продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара.

 
Фото МЧС РФ

Предыстория:

  • Взрыв на автозаправке на выезде из Махачкалы произошел вечером 14 августа. Площадь пожара составляла 600 кв.м. Огонь тушили до утра. Причина возникновения пожара пока неизвестна.
  • Сначала сообщалось о 12 погибших, из которых 2 − дети.

     

Темы: Росcиявзрывжертвы
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