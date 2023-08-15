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Захисники просуваються і закріплюються в районі Урожайного – Генштаб 

Альона Мазуренко Вівторок, 15 серпня 2023, 09:35
Захисники просуваються і закріплюються в районі Урожайного – Генштаб 
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Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх і напрямку Урожайного і закріплюються там на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб, Ковальов на брифінгу, Military Media Center

Пряма мова: "У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: За словами Ковальова, українські війська просуваються на напрямку Урожайного на південному фронті, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Застосовує резерви.

Сили оборони продовжують наступ, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Разом з тим українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

За словами речника, Тривають важкі бої. Загалом, протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

Теми: Збройні силиконтрнаступвійнаГенштаб
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