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Захисники просуваються і закріплюються в районі Урожайного – Генштаб 

Альона Мазуренко Вівторок, 15 серпня 2023, 09:35
Захисники просуваються і закріплюються в районі Урожайного – Генштаб 
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Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх і напрямку Урожайного і закріплюються там на досягнутих рубежах.

Джерело: Генштаб, Ковальов на брифінгу, Military Media Center

Пряма мова: "У напрямку Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: За словами Ковальова, українські війська просуваються на напрямку Урожайного на південному фронті, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Застосовує резерви.

Сили оборони продовжують наступ, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Разом з тим українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках.

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За словами речника, Тривають важкі бої. Загалом, протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

Теми: Збройні силиконтрнаступвійнаГенштаб
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