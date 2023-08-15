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Защитники продвигаются и закрепляются в районе Урожайного – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 15 августа 2023, 09:35
Защитники продвигаются и закрепляются в районе Урожайного – Генштаб
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Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что защитники имели успех и направлении Урожайного и закрепляются там на достигнутых рубежах.

Источник: Генштаб, Ковалев на брифинге, Military Media Center

Прямая речь: "В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: По словам Ковалева, украинские войска продвигаются на направлении Урожайного на южном фронте, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Применяет резервы.

Силы обороны продолжают наступление, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вместе с тем украинские войска продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

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По словам спикера, продолжаются тяжелые бои. В общем, в течение суток состоялось 15 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениевойнаГенштаб
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