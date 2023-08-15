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Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 10:16
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
РАМЗАН КАДИРОВ, ФОТО ТАСС

Лідер Чечні Рамзан Кадиров намагається довести свою лояльність президенту РФ Владіміру Путіну, активно пропагуючи діяльність своїх підрозділів у війні проти України.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 15 серпня, опублікованому в Twitter.

Деталі: У розвідці нагадали, що 10 серпня Кадиров відзначив зусилля батальйону "Восток", сформованого із чеченців, у важкому бою на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Офіційно "Восток" підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка активно діє в районі села Роботине у Запорізькій області.

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Чеченські війська складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні, наголосили у відомстві.

Дослівно: "Кадиров, ймовірно, активно пропагує роль своїх підрозділів частково для того, щоб довести свою репутацію лояльного до Путіна".

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Теми: КадировПутінЧечняРосія
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