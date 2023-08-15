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Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 10:16
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
РАМЗАН КАДЫРОВ, ФОТО ТАСС

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пытается доказать свою лояльность президенту РФ Владимиру Путину, активно пропагандируя деятельность своих подразделений в войне против Украины.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 15 августа, опубликованном в Twitter

Детали: В разведке напомнили, что 10 августа Кадыров отметил усилия батальона "Восток", сформированного из чеченцев, в тяжелом бою на Ореховском направлении в Запорожской области.

Официально "Восток" подчиняется 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая активно действует в районе села Роботино в Запорожской области.

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Чеченские войска составляют относительно небольшой, но заметный компонент российских сил в Украине, отметили в ведомстве.

Дословно: "Кадыров, вероятно, активно пропагандирует роль своих подразделений частично для того, чтобы доказать свою репутацию лояльного к Путину".

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Темы: КадыровПутинЧечняРосcия
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