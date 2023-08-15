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Кількість ворожих обстрілів на сході зменшилась, але ворог перегруповується − Маляр

Ірина БалачукВівторок, 15 серпня 2023, 11:23
Кількість ворожих обстрілів на сході зменшилась, але ворог перегруповується − Маляр
Ситуація на фронті. Скриншот з deepstatemap.live

Кількість російських обстрілів на сході України дещо зменшилася після потужного удару українських сил по окупантах на Куп'янському та Лиманському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джерело: Маляр в ефірі національного марафону новин вранці 15 серпня

Пряма мова заступниці міністра: "Протягом минулого тижня і навіть учора, в перший день цього тижня, дійсно ми фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог "дає задню", що ворог відмовився від своїх планів. Просто наші війська дійсно дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на Куп'янському та Лиманському напрямках. Дійсно наші дуже ефективно їх там зупиняли і знищили багато і бійців ворожих, і техніки".

Деталі: Тож наразі, за її словами, ворог перегруповується, відновлює втрачені в боях сили − і відповідно кількість обстрілів зменшилась.

Маляр додала, що окупанти "будуть продовжувати наступати там, де вони наступали, бої  будуть тривати, і це треба добре усвідомлювати".

На Бахмутському напрямку, за її словами, українські воїни "поступово, але впевнено просуваються вперед на південному флангу − з боями і з перепонами, бо там і мінування, і авіаційні, і артилерійські обстріли, дуже складно, але просуваються".

Маляр додала, що на півдні складана ситуація, "як і всюди на фронті". Наразі йдуть бої за Урожайне, а також триває робота на Мелітопольському і Бердянському напрямку.

"Але всюди непросто. Ситуація на фронті змінюється іноді щогодини. І за тими словами, коли ми просто говоримо "тривають бої" або "зменшились обстріли" чи "збільшились обстріли", насправді стоять дуже динамічні події на першій лінії.

Не варто зараз поспішати і недооцінювати ворога. Бій і тривалі бойові дії виснажують всі сторони. Але це не означає, що хтось відмовився від своїх планів. Наші плани − звільняти території, а російські − завоювати далі території України", − підсумувала Маляр.  

Теми: Міноборонивійнаконтрнаступ
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