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Количество вражеских обстрелов на востоке уменьшилось, но враг перегруппировывается − Маляр

Ирина БалачукВторник, 15 августа 2023, 11:23
Количество вражеских обстрелов на востоке уменьшилось, но враг перегруппировывается − Маляр
Ситуация на фронте. Скриншот с deepstatemap.live

Количество российских обстрелов на востоке Украины немного уменьшилось после мощного удара украинских сил по оккупантам на Купянском и Лиманском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр в эфире национального марафона новостей утром 15 августа

Прямая речь заместителя министра: "В течение прошлой недели и даже вчера, в первый день этой недели, действительно мы фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак. Но это вовсе не означает, что враг "дает заднюю", что враг отказался от своих планов. Просто наши войска действительно очень мощно ударили по врагу, когда они активизировались на Купянском и Лиманском направлениях. Действительно наши очень эффективно их там останавливали и уничтожили много и бойцов вражеских, и техники".

Детали: Поэтому сейчас, по ее словам, враг перегруппировывается, восстанавливает утраченные в боях силы − и соответственно количество обстрелов уменьшилось.

Маляр добавила, что оккупанты "будут продолжать наступать там, где они наступали, бои будут продолжаться, и это надо хорошо осознавать".

На Бахмутском направлении, по ее словам, украинские воины "постепенно, но уверенно продвигаются вперед на южном фланге − с боями и с препятствиями, потому что там и минирования, и авиационные, и артиллерийские обстрелы, очень сложно, но продвигаются".

Маляр добавила, что на юге сложная ситуация, "как и везде на фронте". Сейчас идут бои за Урожайное, а также продолжается работа на Мелитопольском и Бердянском направлении.

"Но везде непросто. Ситуация на фронте меняется иногда каждый час. И за теми словами, когда мы просто говорим "продолжаются бои" или "уменьшились обстрелы" или "увеличились обстрелы", на самом деле стоят очень динамичные события на первой линии.

Не стоит сейчас спешить и недооценивать врага. Бой и длительные боевые действия истощают все стороны. Но это не значит, что кто-то отказался от своих планов. Наши планы − освобождать территории, а российские − завоевать дальше территории Украины", − подытожила Маляр.

Темы: Миноборонывойнаконтрнаступление
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