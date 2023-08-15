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Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до "ПВК Вагнер"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 15 серпня 2023, 12:25
Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до ПВК Вагнер
ФОТО: PIXABAY

Служба держбезпеки Латвії виявила в мережі окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це заявили представники латвійської спецслужби, повідомляє Delfi

Деталі: Детальніших коментарів Служба держбезпеки не надала. Представники відомства лише пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами угруповання.

У СДБ також нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у Збройних силах або військовій організації іншої держави, яка загрожує національній безпеці країни.

За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

СДБ закликає громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії до групи Вагнера.

Що передувало:

  • Минулого тижня у Кракові з’явилися наклейки із закликом приєднатися до групи Вагнера.
  • Після цього Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера. Обом висунули звинувачення у шпигунстві.

Теми: ЛатвіяВагнерпропагандаінтернет
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