Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до "ПВК Вагнер"

Служба держбезпеки Латвії виявила в мережі окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це заявили представники латвійської спецслужби, повідомляє Delfi

Деталі: Детальніших коментарів Служба держбезпеки не надала. Представники відомства лише пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами угруповання.

У СДБ також нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у Збройних силах або військовій організації іншої держави, яка загрожує національній безпеці країни.

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За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

СДБ закликає громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії до групи Вагнера.

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