Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до "ПВК Вагнер"
Служба держбезпеки Латвії виявила в мережі окремі прямі та непрямі заклики приєднатися до російської групи Вагнера.
Джерело: як пише "Європейська правда", про це заявили представники латвійської спецслужби, повідомляє Delfi
Деталі: Детальніших коментарів Служба держбезпеки не надала. Представники відомства лише пояснили, що досі в Латвії не було виявлено будь-якої зовнішньої реклами угруповання.
У СДБ також нагадали, що громадянам і негромадянам Латвії заборонено служити у Збройних силах або військовій організації іншої держави, яка загрожує національній безпеці країни.
За порушення цієї заборони передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до чотирьох років.
СДБ закликає громадян повідомляти про помічені ними пропагандистські матеріали або інші спроби завербувати жителів Латвії до групи Вагнера.
Що передувало:
- Минулого тижня у Кракові з’явилися наклейки із закликом приєднатися до групи Вагнера.
- Після цього Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи Вагнера. Обом висунули звинувачення у шпигунстві.