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Спецслужбы Латвии обнаружили призывы присоединиться к "ЧВК Вагнер"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 15 августа 2023, 12:25
Спецслужбы Латвии обнаружили призывы присоединиться к ЧВК Вагнер
ФОТО: PIXABAY

Служба госбезопасности Латвии обнаружила в сети отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российской группе Вагнера.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом заявили представители латвийской спецслужбы, сообщает Delfi.

Детали: Более подробных комментариев Служба госбезопасности не предоставила. Представители ведомства лишь пояснили, что до сих пор в Латвии не было какой-либо наружной рекламы группировки.

В СГБ также напомнили, что гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в Вооруженных силах или военной организации другого государства, которая угрожает национальной безопасности страны.

За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до четырех лет.

СГБ призывает граждан сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или других попытках завербовать жителей Латвии в группу Вагнера.

Что предшествовало:

  • На прошлой неделе в Кракове появились наклейки с призывом присоединиться к группе Вагнера.
  • После этого Агентство внутренней безопасности Польши задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера. Обоим предъявили обвинения в шпионаже.

Темы: ЛатвияВагнерпропагандаинтернет
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