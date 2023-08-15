Спецслужбы Латвии обнаружили призывы присоединиться к "ЧВК Вагнер"

Служба госбезопасности Латвии обнаружила в сети отдельные прямые и косвенные призывы присоединиться к российской группе Вагнера.

Источник: как пишет "Европейская правда", об этом заявили представители латвийской спецслужбы, сообщает Delfi.

Детали: Более подробных комментариев Служба госбезопасности не предоставила. Представители ведомства лишь пояснили, что до сих пор в Латвии не было какой-либо наружной рекламы группировки.

В СГБ также напомнили, что гражданам и негражданам Латвии запрещено служить в Вооруженных силах или военной организации другого государства, которая угрожает национальной безопасности страны.

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За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность – лишение свободы на срок до четырех лет.

СГБ призывает граждан сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или других попытках завербовать жителей Латвии в группу Вагнера.

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